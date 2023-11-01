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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي: إسقاط 37 طائرة حربية أوكرانية خلال شهر

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت 37 طائرة حربية أوكرانية وأكثر من 1400 قذيفة ومسيرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.
وقال وزير الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الطائرات التي تم إسقاطها تعادل ضعفي عدد طائرات إف-16 التي يحضر الغرب لتسليمها لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن تدمير تلك الطائرات سيستغرق حوالي 20 يوما.
 

وزير الدفاع الروسي طائرة حربية أوكرانية