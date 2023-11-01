وزير الدفاع الروسي: إسقاط 37 طائرة حربية أوكرانية خلال شهر

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت 37 طائرة حربية أوكرانية وأكثر من 1400 قذيفة ومسيرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.

وقال وزير الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الطائرات التي تم إسقاطها تعادل ضعفي عدد طائرات إف-16 التي يحضر الغرب لتسليمها لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن تدمير تلك الطائرات سيستغرق حوالي 20 يوما.

