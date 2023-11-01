تعرف على قائمة منتخب اليد المشاركة في معسكر ألمانيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد قائمة الفراعنة استعداداً للمشاركة في معسكر خارجي بألمانيا للتحضير لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام بالقاهرة النصف الأخير من شهر يناير المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.

بينما تم استبعاد كلا من:

يحيى خالد - مهاب سعيد-- حسن وليد - بكار للإصابة

ممدوح هاشم لعدم الحصول على التأشيرة