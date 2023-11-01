فؤاد حداد.. والد الشعراء يحكي معاناة الفلسطينيين

"أنا والد الشعراء فؤاد حداد"، فكل قصائده كانت نابعة من حياة وواقع الشعب ولذلك لامست وجدانه وعبرت عن كل ما بداخله، هكذا عرف ووصف نفسه الشاعر فؤاد حداد الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، فهو واحدا من ابرز شعراء العامية العصر الحديث .

يعتبر فؤاد حداد المؤسس الحقيقي لشعر العامية الملحمي في مصر ، وأطلق عليه "فنان الشعب"، لأنه استلهم من الشعب المصرى عددا من الملاحم التى كتبها، مثل أدهم الشرقاوى، وحسن المغنواتى.

قال عنه الشاعر صلاح جاهين: إن الشاعر فؤاد حداد يستطيع أن يتدفق منه الشعر دون توقف، والمسحراتي كان يحتاج إلى هذا التدفق ووصفه بـ"الشلال الذي يتدفق فيولد الكهرباء "،عندما طلبوا مني أن اكتب المسحراتي قلت لهم، إن هناك من هو أفضل مني يكتبها، وعندما أسندوها لمطرب يغنيها قلت لهم هناك من هو أقدر منه على توصيلها فكان سيد مكاوى وفؤاد حداد ليخلدوا هذا العمل الرائع الذى لا ينضب بالرغم من مرور التاريخ عليه".

وقال عنه الشاعر فولاز الأنور إن الشاعر فؤاد حداد يعد أبو الشعر العامي في أبهى صوره فضلا عن دوره الكبير في الصحافة والإعلام، وله دور كبير في تشجيع الأجيال الشعرية التي أتت من بعده سواء من شعراء الفصحى أو العامية.

كانت أول دواوين فؤاد حداد هو "أحرار وراء القضبان"، ثم بعده عدة أعمال منها ديوان "حنبني السد"1956، و"قال التاريخ أنا شعر أسوَد"، ترجمة لمختارات من الشعر الفيتنامي 1968، و"المسحراتي"، 1969، كما ترجم قصة "الأمير الصغير" لأنطوان دي سان إكزوبري وحولها للمسرح الغنائي المصري، وقدم ملاحم مثل أدهم الشرقاوي وحسن المغنواتي.

ساند فؤاد حداد بكلماته القضية الفلسطينية في قصائده التي كتبها فعبر من خلالها على معاناة الشعب الفلسطيني وصموده رغم ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من عنف عليه فكتب في قصيدته "مسحراتى القدس"

مســحـراتى يا مؤمنين

مـنـقـراتى مد الأنين

الله على رعشة الحنين

عمره ما كان الأمل ضنين

يا قدس نوارة السنين

كأن عينى فى ميتمى

يا قدس ما يحتمل دمى

الا أشوفك وأرتمى

وأبوس ترابك المريمى

أبوىَ وابنى على فمى

ما اتوهش يا قدس فى المطال

يا عاصره مهجة الرجال

سقاكِ من دمعته الهلال

يا قدس يا سبحة الشقا

الأعمى فى سجدتك رأى

والفجر من صخرتك سقى

يا قدس تتفجر الجراح

والصبر حرب وأيوب صلاح

يا أخت من مكه والبطاح

قلبى انضرب للعرب وصاح

لابد من فتح فى الصباح

