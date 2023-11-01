مجلة أمريكية: الجيش الروسي يستخدم مدافع "هاوتزر" قديمة عمرها 80 عاما

ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية إن الجيش الروسي ربما استخدم في حربه مع أوكرانيا قطع مدفعية قديمة يعود عمرها لأربعينيات القرن الماضي.

وأوضحت المجلة أن مقاطع فيديو بثت على شبكة "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي أظهرت إطلاق لواء المشاة الميكانيكي 132، النار على موقع يقع على بعد 10 أميال شمال منطقة "أفدييفكا" (شرق أوكرانيا) باستخدام مدفع "هاوتزر" من طراز "دي 1" عيار 152 ملم.

وأشارت المجلة إلى أن مدفع هاوتزر (دي 1) طوره الاتحاد السوفييتي السابق في الفترة بين عامي 1941 و1942 ودخل الخدمة في الجيش السوفييتي عام 1943 وجرى إنتاجه خلال الفترة بين عامي 1943 و1949.

وقالت إن تشكيلات المدفعية بالجيش السوفييتي حتى عام 1970 زُودت بما يزيد قليلا على 2800 مدفع هاوتزر (دي 1)، الذي يبلغ وزنه حوالي 4 أطنان، مضيفة أن من الواضح أن الجيش الروسي احتفظ ببعض من هذه المدافع في مستودعاته وقام بإعادة تدويرها وتطويرها حيث يصعب استخدام مدفع عمره 80 عاما.

ونبهت مجلة "فوربس" إلى أن الجيش الروسي لجأ لاستخدام مدافع هاوتزر "دي 1" بسبب خسائر العتاد منذ بداية غزو أوكرانيا في فبراير 2022 حيث فقد ما لا يقل عن ألف مدفع هاوتزر حديث وقاذفات صواريخ.

