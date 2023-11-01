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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إكسترا نيوز: دخول 300 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان

مساعدات
مساعدات
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قال عوض الغنام، مراسل فضائية «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن هناك قفزة كبيرة للغاية خلال الساعات الماضية في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا كان شرط مصر للسماح بمرور حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح.

وأوضح «الغنام»، أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم تقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي.

وأشار إلى عبور الجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر، اليوم الأربعاء، كما أن هناك مجموعة أولى من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح تمهيدًا للسماح بمغادرتهم إلى بلادهم عبر مصر.

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