بالفيديو.. كفوف ملطخة بالدماء تقاطع خطاب بلينكن فى الكونجرس تضامنا مع غزة

قاطع محتجون أمريكيون خطابًا لوزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونجرس لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ووقف أحد الحاضرين للجلسة فور بدء بلينكن في الحديث، وبدأ في الصراخ والهتاف أمام الموجودين في القاعة، حيث يمكن سماعه وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، بجانب "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.

فى تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور فى القاعة برفع أيديهم التى تم تلوينها باللون الأحمر فى اشارة إلى اراقة الدماء المستمرة فى غزة أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

كما قاطعت طفلة صغيرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وطالبت الطفلة الأمريكية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت عار عليكم جميعا.. 66% من الضحايا من الأطفال والنساء.

وهتف محتجون داخل قاعة الكونجرس اليوم الثلاثاء، مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن". كما أنهم خاطبوا الحضور بالقول لهم: "عار عليكم جميعا".

وتوقف بلينكن عن الحديث عدة مرات، لحين قيام الشرطة الأمريكية بإخراج المحتجين من القاعة وتم اعتراض حديث وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، خلال جلسة استجواب في الكونجرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.