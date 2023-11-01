بعد أسبوع من الولادة.. فتاة وزوجها يلقيان طفليهما التوأم بالشارع في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي شاب وفتاة عشرينية القيا طفليهما التوأم في الشارع بمدينة 15 مايو، بعد أسبوع من الإنجاب.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع.

وبالإنتقال والفحص عثر علي طفلان رضع حديثي الولادة.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان.

وبمناقشة المتهمان تبين ان الشاب تربطه علاقة غير شرعية بالفتاة وحملت منه في توأم وقبل الولادة بأسبوع ضغطت عليه وتزوجها رسميا.

وعقب ولادة الطفلين اخترمت في أذهانهم فكرة التخلص منهما وقاما بإلقائهما في الشارع.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإيداع الطفلين إحدي المراكز الطبية لوضعهما في حضانة.