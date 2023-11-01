بعد خطف والديه.. دياز يخرج عن صمته ويدعو لمسيرة في كولومبيا

دعا لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، لعمل مسيرة مخطط لها فى كولومبيا لدعوة خاطفي والده لإطلاق سراحه.

وظل لويس دياز صامتًا، طوال تلك الفترة الماضية عقب تعرض والديه للاختطاف في كولومبيا، بعد أن عاد إلى كولومبيا للتواجد مع أفراد عائلته خلال الأزمة الحالية.

وكان والدا دياز قد تعرضا للاختطاف يوم السبت الماضى، بالقرب من منزلهما في بلدة بارانكاس في منطقة البحر الكاريبي بكولومبيا.

ونجحت الشرطة الكولومبية في تحرير والدة دياز من المختطفين، الأحد الماضي، لكن والده لا يزال مفقودا.

ونشر دياز على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، منشورا يحمل صورة والده ويدعو لمسيرة مخطط لها في كولومبيا من أجل دعوة الخاطفين إلى "إطلاق سراحه فورا".

ووضعت الشرطة مكافأة تساوي 39 ألف جنيه إسترليني (47300 ألف دولار) لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي لإنقاذ لويس مانويل دياز.

