قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل نظيره بالجمهورية اللبنانية لتهنئته باستلام مقاليد منصبه الجديد

استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية اليوم الأربعاء، علي قرانوح القنصل العام للجمهورية اللبنانية في الإسكندرية، وذلك بمقر القنصلية.

كما هنأ «الهويشان»، القنصل العام للجمهورية اللبنانية في الإسكندرية علي قرانوح على استلامه مقاليد منصبه الجديد في الإسكندرية متمنيا له التوفيق في تمثيل بلاده وخدمة مواطنيه.

كما تم بحث أوجه التعاون الممكنة، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وقبل أيام قليلة ماضية، استقبل القنصل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية أحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسكندرية الرياضي (سبورتنج )، بمقر القنصلية.

وتم خلال اللقاء استعراض التطورات الرياضة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، كما تم بحث اوجه التعاون الممكنة في المجال الرياضي .