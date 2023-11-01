الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 70 مواطنًا فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 29 شخصا، من بينهم أسرى محررون، من مُحافظة القدس الواقعة وسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 14 آخرين من "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، إضافة إلى خمسة أحدهم أسير محرر من "الخليل" الجنوبية.

ومن مناطق الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال 11 من "جنين"، 3 أسرى مُحررين من "طولكرم"، وثلاثة أحدهم أسير مُحرر من "قلقيلية"، واحدًا من بلدة "حوارة" في نابلس والتي تشهدت اشتباكات دائمة بين الفلسطينيين والمُستوطنين الإسرائيليين كونها نقطة تماس.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة من محافظة "رام الله" الواقعة وسط الضفة الغربية.

وبذلك ترتفع حصيلة حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 1830 حالة اعتقال، ولكن دون أن تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة، بما فيهم العمال المُحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا.

وشملت حملات الاعتقال المتواصلة كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حملات الاعتقال التي تنفّذ ليلا وفجرًا، يتبعها تهديدات لعائلات مواطنين يطالب الاحتلال بتسليم أنفسهم، حيث شكّلت عمليات اعتقال أفراد من العائلة كرهائن إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عدا عن عمليات الاعتقال على الحواجز، والاستدعاءات.

وجرى تحويل غالبية من تم اعتقالهم إلى الاعتقال الإداريّ.