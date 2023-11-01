تقلل الوزن.. دراسة حديثة تنفي أضرار الطماطم على الدايت

يمتنع العديد من متبعي الحميات الغذائية عن تناول الطماطم، وذلك لكثرة الشائعات عنها أنها تحتوي على سعرات حرارية عديدة وأملاح عالية تعمل على ضعف عملية الامتصاص، وكذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من المياه التي تحتبس داخل الجسم، مما يقلل من كفاءة حرق السعرات الحرارية والوصول للنتيجة المرغوبة، ولكن كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة Warwick)) البريطانيَّة، ونشرها موقعي "Healthline" و"Food.ndtv""، أن الطماطم مفيدة جدا في الحميات الغذائية، وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:

تحتوي الطماطم على نسبة قليلة جدًا من السعرات الحرارية، حيث تحتوي الطماطم المتوسطة الحجم على حوالي 22 سعرة حرارية، والطماطم الكبيرة تحتوي على حوالي 33 سعرة حرارية. ومع ذلك، يجب أن يتم تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم لتحقيق فقدان الوزن.

لا يوجد أي ضرر لتناول الطماطم على الرجيم كما يشاع. بالعكس، تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل حماية الأوعية الدموية وتقليل خطر تخثر الدم وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات. كما أنها مفيدة لصحة الجلد وتساعد في تقليل أعراض حروق الشمس.

تحتوي الطماطم على مادة تسمى اللايكوبين، وهي مركب قوي يساهم في الحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتنكس البقعي. كما يرتبط تناول الطماطم بتقليل ارتفاع ضغط الدم وتقليل المخاطر القلبية الوعائية لدى أشخاص يعانون من النوع الثاني من داء السكري. الطماطم أيضًا من الفواكه غير النشوية التي لديها تصنيف مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض.

ومن الجانب الغذائي، الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 95٪) وتحتوي أيضًا على الكربوهيدرات والألياف. كل 100 غرام من الطماطم تحتوي على 18 سعرة حرارية و0.9 غرام بروتين و3.9 غرام كربوهيدرات و1.2 غرام ألياف، وهي لا تحتوي على دهون. كما تعتبر مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين K وحمض الفوليك.

وبالتالي، لا توجد أضرار لتناول الطماطم عند اتباع الرجيم، بل يمكن أن تكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي بسبب قلة سعراتها الحرارية وقيمتها الغذائية العالية.