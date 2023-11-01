نائب محافظ البحيرة تعتمد مخططات تفصيلية جديدة بقرى 5 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 5 مراكز، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت المخططات التفصيلية التي تم إعتمادها كالأتي:

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية.إعتماد المخطط

التفصيلي لقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة .

إعتماد المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا وكفر السابى - التابعين للوحدة المحلية بقرية لقانه بمركز شبراخيت .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرة إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.