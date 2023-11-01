"أصيب بغيبوبة سكر".. وفاة صياد غرقا إثر سقوطه في المياه بالدقهلية

تمكن عدد من أهالي قرية برمبال القديمة مركز منية النصر محافظة الدقهلية من انتشال جثمان صياد بعد سقوطه بمياه الترعة المارة أمام القرية، وذلك بعدما أصيب بغيبوبة سكر حال قيامه بالصيد على مركب خشبي واختلال توازنه وسقوطه بالمياه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "محمد أحمد محمد الوصيف"،61 عاما، صياد ومقيم قرية برمبال القديمة "جثة هامدة" ادعاء حادث غرق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح ، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيقه" إبراهيم"،59 عاما، عامل، نجل المتوفي "محمد" 33 عاما، عامل ، ويقيمان بذات القرية، قرروا أنه حال قيام المتوفي بالصيد بالترعة المارة أمام القرية محل إقامتهم مستخدما مركب خشبي خاصته، حدثت له غيبوبة سكر فاختل توازنه وسقط بالمياه مما أدى إلى وفاته، وقيام الأهالي لانتشاله في حينه ونقله إلى المستشفى ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.