رفع 595 حالة إشغال طريق مخالف بحملات في البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع 595 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 247 حالة بدمنهور و236 حالة بكفر الدوار و35 حالة برشيد و 77 حالة بأبو حمص كما تم تحرير 50محضر اشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.