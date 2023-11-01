بالفيديو.. أستاذ هندسة بترول: السعر العالمي للنفط والغاز ارتفع بسبب الحرب بين فلسطين وإسرائيل

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، ولم تكن منطقة شرق الأوسط ومنها مصر بعيدة عن تلك التأثيرات.

وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "استمرت الأوضاع الخطيرة بالحرب بين حماس وإسرائيل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتساعها إقليميا ثانيا".

وتابع: منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة، عبر إحدى منصات تداول عقود الغاز العالم، وارتفع سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارا إلى 17 دولارا.

وأردف، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أن هناك مخاوف أيضا من ارتفاع أسعار النفط، وبعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 برميلا خلال سبتمبر ثم تراجع إلى 84 دولارا وبدأ العالم يستفيق عاود الارتفاع مرة أخرى بعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووصل إلى 90 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم استقرار واضحة في الأسعار العالمية.