وفد من القومي لحقوق الإنسان يزور محافظة الشرقية

التقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة عبد الجواد احمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقيه ، مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة ، لمتابعة سير وانتظام العمل بها وتوفير سبل الدعم للمواطنين وتقديم الخدمات علي اعلي مستوي وسهوله التواصل مع كافة المواطنين ، كما أن توجهت اللجنة لمتابعة جمعيات تنمية المجتمع ذات الانشطة الخدمية التابعة لادارة التضامن الاجتماعي.



وقام وفد المجلس بزيارة مستشفى ديرب نجم المركزي وكان في استقبالهم الدكتور محمد يوسف مدير المستشفى، حيث أن تابع الوفد جميع الاقسام والعيادات والاقسام الجديدة، مطالبا رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتنفيذ كافة المبادارات الرئاسية في قطاع الصحة خاصة الكشف والعلاج بالمجان .

وفي هذا الاطار التقي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، برئاسة عبدالجواد احمد ،عضو المجلس القومي ومقرر لجنة الشكاوي بالمجلس، ووفد الأمانة العامة.

وقد نقل عبدالجواد احمد عضو المجلس، للمحافظ، التحية والتقدير من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس.

وقدم المحافظ الشكر للمجلس على جهوده المبذولة في متابعة وتفعيل منظومة الشكاوي وحرصه علي تفعيل وحده حقوق الانسان. بالمحافظة وكافة الوزرات والمصالح في نطاق المحافظة.

وأكد "عضو المجلس القومي لحقوق"، أهمية رعاية المحافظ بمقترح تشكيل لجنه اجتماع تنسيقي بشكل دوري، وأن يمثل فيه كافه ممثلي وحدات حقوق الانسان علي مستوي محافظه الشرقيه، كما يتم وضع خطة تنسيقية تمثل آلية توحيد وتنسيق الجهود.