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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة تسعة أشخاص في هجوم روسي على منطقة خيرسون

خيرسون
خيرسون
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أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في خيرسون اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت 94 هجوما على منطقة خيرسون، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 94 قصفا مدفعيا، حيث أطلق 510 قذائف هاون ومدفعية وجراد ودبابات وطائرات مسيرة وطائرات، بينها صاروخان.
وأضاف بروكودين، أنه تم توجيه 30 ضربة صاروخية على مناطق في مقاطعتي بيريسلاف وخيرسون.

خيرسون روسيا