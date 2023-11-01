روسيا تقدم توضيحات للخارجية الإسرائيلية بشأن زيارة وفد حماس لموسكو

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أنه قدم لوزارة الخارجية الإسرائيلية توضيحات بشأن اتصالات بلاده مع وفد حركة حماس في موسكو.

وقال فيكتوروف في تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: " لقد جرى استدعائي منذ بضعة أيام إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإجراء محادثة توضيحية، وكان الموضوع استقبال وفد من حماس في موسكو".

وأضاف السفير الروسي لدى إسرائيل:" بشكل عام أعربت الخارجية الإسرائيلية عن عدم رضاها عن بعض تصرفاتنا على الساحة الدولية" وتابع: "قدمنا ​​توضيحات لهم بشأن استقبال وفد حماس في موسكو مؤخرا، ومن جهتي قلت إن استقبال ممثلي حماس لا يعني بأي حال من الأحوال دعم الأساليب، التي يستخدمها بعض المسلحين"، مؤكدا أن بلاده لا تدعم حركة حماس أو أي جماعة أخرى أو قوى سياسية أخرى.

وأوضح السفير الروسي لدى إسرائيل أن موسكو تؤيد الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأنها على اتصال مع جميع القوى التي لها تأثير على الوضع في المنطقة.. مشيرا إلى أن لدى حركة حماس في قطاع غزة ما يصل إلى ستة مواطنين روس محتجزين كرهائن.

وقال بهذا الشأن:" يمكننا أن نتحدث بالفعل ليس عن اثنين، بل عن ما يصل إلى خمسة، وربما حتى ستة مواطنين روس محتجزين هناك، ولدينا معلومات بأنه يوجد امرأة واحدة على الأقل، مواطنة روسية، ونحن نعمل الآن بنشاط على تحديد آلية نقلها".

