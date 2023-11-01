روسيا: الولايات المتحدة وراء قتل الأطفال والنساء في فلسطين وأوكرانيا

قالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان لها، إن الولايات الولايات المتحدة تقف وراء نظام زيلينسكي النازي في أوكرانيا وحكومة نتنياهو في إسرائيل، فهي تسلّحهما وتدفعهما إلى قتل النساء والأطفال الروس والفلسطينيين وتمنع بكل جدية عن محاولات إيجاد الحل السلمي للقضايا ووقف إراقة الدماء.

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة تدافع عن نفسها من خلال اتهام روسيا التي تحرر "بالعدوان" فإنها تشجع التدمير الوحشي للفلسطينيين في قطاع غزة وطردهم من وطنهم.

وتابعت: إن الاستخدام المستمر "للمعايير المزدوجة"، مما يؤدي بشكل متعمد إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في العالم وجر دول جديدة إلى صراعات وحكم على الشعوب بالمعاناة وبالتالي تأمل امريكا في تعزيز الهيمنة العالمية.