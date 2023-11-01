فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة صاروخية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في بيت حانون بقذيفة أطلقت من مسيرة.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل البري، لكنها اشتبكت مع بعض الفلسطينيين المدنيين والفصائل الفلسطينية، وأُجبرت على التراجع أكثر من مرة، ليؤجل الاجتياح البري لحين إشعار آخر، بينما يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التمهيد للتوغل دون نتيجة، بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وتكبّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، بعد أن استهدفتها المقاومة الفلسطينية بقذائف آر بي جي، وصواريخ الياسين 105، أدت إلى مقتل جنديين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونصبت المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي كمينًا محكمًا شرق خان يونس، بعد عبور الدبابات السياج داخل القطاع، واستطاعت تدمير جرافتين ودبابة، وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تكبدت خسائر فادحة، وقتل عدد من الجنود، بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.