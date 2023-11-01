سفير أوزبكستان بالقاهرة: تخصيص 1.5 مليون دولار للأونروا ونتضامن مع شعب فلسطين

أعلن سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، تخصيص مليون ونصف المليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، موضحا أن الصراع الذي اندلع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وإلى سقوط العديد من الضحايا بين السكان المدنيين الأبرياء.

وقال منصور بيك كيليتشيف ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ إن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أكد أن طشقند تتضامن بقوة مع الشعب الفلسطيني وتدعم حقه في إقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات التي سبق أن اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر من أن وقوع المزيد من العنف يهدد بزعزعة استقرار الوضع الدولي على نطاق واسع ويؤدي إلى تورط قوى جديدة في المواجهة المسلحة.