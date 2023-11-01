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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء باكستان المؤقت يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر
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أدان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الأربعاء، بشدة الأعمال العدائية الإسرائيلية المتزايدة والعدوان ضد المدنيين في غزة، خاصة الغارة الجوية التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين، داعيا المجتمع الدولي أن يلعب دوره في إنهاء مثل هذه الغارات.
وقال كاكر - في تغريدة علىى موقع (إكس)، نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني - إن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل أمس على مخيم جباليا حيث فقدت المئات من الأرواح من بينها نساء وأطفال، كانت تذكيرا صارخا بالوحشية الإسرائيلية المستمرة وجرائم الحرب في غزة".
وأضاف أنه "لا يمكن التغاضي عن مثل هذه الأفعال الشائنة أو نسيانها"، مشيرا إلى أنه "يجب على العالم أن يتحرك في الوقت الحالي من أجل إنهاء هذه المذبحة".
 

رئيس وزراء باكستان قطاع غزة