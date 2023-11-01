وزير الطاقة الفلسطيني: الوضع في قطاع غزة حرج وصعب للغاية

قال وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، إن الوضع في قطاع غزة صعب وحرج للغاية، مؤكدا أن إسرائيل تسعي لتفريغ الوجود الفلسطيني.

وقال وزير الطاقة الفلسطيني - في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "موضوع الوقود أصبح موضوعا تستخدمه إسرائيل كورقة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولتفريغ المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة وتحضيرهم إلى مستشفيات في منطقة الجنوب والوسط ".

وأضاف: "نحن توجهنا إلى جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بإرسال كميات من الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية لفلسطين وقطاع غزة"، مؤكدا أن "طواقم المنقذين والدفاع المدني تعاني من ظروف صعبة للغاية".