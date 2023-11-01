ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الطاقة الفلسطيني: الوضع في قطاع غزة حرج وصعب للغاية

وزير الطاقة الفلسطيني
وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، إن الوضع في قطاع غزة صعب وحرج للغاية، مؤكدا أن إسرائيل تسعي لتفريغ الوجود الفلسطيني.
وقال وزير الطاقة الفلسطيني - في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "موضوع الوقود أصبح موضوعا تستخدمه إسرائيل كورقة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولتفريغ المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة وتحضيرهم إلى مستشفيات في منطقة الجنوب والوسط ".
وأضاف: "نحن توجهنا إلى جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بإرسال كميات من الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية لفلسطين وقطاع غزة"، مؤكدا أن "طواقم المنقذين والدفاع المدني تعاني من ظروف صعبة للغاية".

وزير الطاقة الفلسطيني قطاع غزة