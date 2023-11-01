المفوضية الأوروبية توافق على خطة تشيكية لدعم الإنتاج المستدام للميثان الحيوي

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها التشيك بقيمة 2.4 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل محطات جديدة أو محولة لإنتاج الميثان الحيوي المستدام، بما يساهم في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في التشيك وأهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، التي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بما يتماشى مع خطة "ري باور إي يو" الأوروبية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن التشيك أخطرتها بعزمها في دعم إنتاج الميثان الحيوي المستدام إما عن طريق حقنه في شبكة الغاز الطبيعي أو تسليمه إلى محطة تعبئة أو وحدة توزيع، لاستخدامه في صناعة ووسائل تتراوح بين النقل والتدفئة. وسيستمر البرنامج حتى 31 ديسمبر 2025.

وأضاف البيان أن الخطة تدعم بناء وتشغيل مصانع جديدة أو محولة لإنتاج الميثان الحيوي في التشيك وستكون متاحة لمنتجي الميثان الحيوي الحاصلين على رخصة إنتاج الغاز في جمهورية التشيك. ومن أجل التأهل للحصول على المساعدة بموجب هذا المخطط، يجب أن يتوافق إنتاج الميثان الحيوي مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يفيد هذا الإجراء في الغالب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات الطاقة المتجددة التي لديها مشاريع تصل طاقتها المركبة إلى 6 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يدعم المخطط المنشآت بإجمالي إنتاج يبلغ حوالي 337 مليون متر مكعب قياسي من الميثان الحيوي المستدام.. بحسب البيان.

