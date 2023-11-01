اليوم .. الهيئة الإنجيلية تستضيف وزير الزراعة الأمريكي السابق

تستضيف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الزراعة الأمريكي السابق “Dr. Sonny Perdue”، وعدد من قيادات وزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وذلك لعرض قصة النجاح المصرية"مبادرة ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مساء اليوم ، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية.

وجاء ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، ملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".