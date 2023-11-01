تداول 9 آلاف طن و461 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 461 شاحنة و737 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 728 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 165 شاحنة و 9 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالامس رحلة مكوكية ( وصول – سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2220 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 621 سيارة بوزن 1242 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .

