5 صفقات على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي بعد حل أزمة القيد

يعقد مجلس الزمالك، خلال الأيام المقبلة، جلسة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، للوقوف على أسباب خسارة الفريق أمام إنبي خلال لقاء الجولة السابقة ببطولة الدوري، خاصة أن الخسارة كانت مفاجأة بعد تحقيق الفريق فوزًا عريضًا على سموحة في الجولة قبل السابقة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأشار مصدر بالجهاز الفني للزمالك، إلي أن المدرب الكولومبي، يحتاج إلى 3 صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، متمثلة في مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، بالإضافة إلى لاعب وسط ملعب، ومهاجم أجنبي.

ويضع مجلس إدارة الزمالك، أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في مقدمتهم عمر كمال عبدالواحد، وطارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليونا و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفي هذا الصدد أشار سليمان في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز» إلى أن المجلس لديه خطة لحل أزمة القيد والصفقات التي سيتم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي، مؤكدًا أن أزمة القيد ستنتهي في يناير.