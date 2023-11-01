العثور على طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص في السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص فى السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وترويجه لكميات كبيرة من "الأسماك" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (1,04 طن أسماك مجمدة "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.