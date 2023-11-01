عمرو فتوح: تشجيع شراء المنتجات المصرية أسهمت في زيادة منافستها للمستوردة

شارك عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة، بحزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس إدارة مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر، بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة.

ناقش فتوح أمام اللجنة التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الراهن وآليات المراجعة ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز قطاع الصناعة في مصر.

وفي بداية كلمته اثني عمرو فتوح على الحملة الإلكترونية بتشجيع شراء وتسويق المنتجات التي تحمل عبارة صنع في مصر وقد أسهمت في عودة عدد من المنتجات المصرية للمنافسة مع نظيرتها من المنتجات المستوردة.

وقدم رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل مقترحا بإعفاء خطوط الإنتاج من أي رسوم كجمارك أو ضرائب لتشجيع الشباب على الصناعة وتحفيز المصنعين على التوسع لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وطالب فتوح بتحديد قائمة عاجلة بكل المنتجات التى لا تصنع فى مصر وطرحها أفكار مشروعات عاجلة وتتطلبها الدولة المصرية وإعطائها كل الحوافز.

وأكد فتوح أهمية وضع قائمة لمستلزمات الإنتاج وطرحها على الشباب للبدء بتنفيذها مع ضمان وجود المصانع الكبرى التي تحتاج لمثل هذه المنتجات الصغيرة وبالتالى ينجح الشباب فى مشروعاتهم.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة بضرورة إطلاق المشروع القومي لتصنيع المواد الخام وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.