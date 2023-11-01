إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب صباح اليوم شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي على كوبري الصحافة التابع لنطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق في محافظة الشرقية .

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتيسر الحركة المرورية تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.