مُستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة".

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد، وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.