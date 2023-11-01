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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. 
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة". 
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد، وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل. 

الاحتلال الإسرائيلي الأقصى