"الأرض بتتكلم عربي وإلا فلسطين ومسحراتي القدس" أشهر أشعار المقاومة في ذكرى رحيل فؤاد حداد

في مثل هذا اليوم، فقداننا الشاعر الكبير فؤاد حداد، المعروف أيضًا بـ"مسحراتي القدس"، الذي كان مدافعًا شرسًا عن القضية الفلسطينية والأرض المقدسة. عبر قصائده وكلماته، كان يحث الشعوب العربية على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ظل الأحداث الحالية في غزة وصمود الشعب الفلسطيني ضد القصف العنيف من جيش الاحتلال، تأتي ذكرى رحيل فؤاد حداد، مما يُجدد في الأذهان قصيدته الشهيرة "مسحراتي القدس". هذه القصيدة، التي تتحدث عن الوطن والصمود والتضحية، تظل حية في ذاكرتنا.

فؤاد حداد في قصيدته بدأ بالتعبير عن حبه وحنينه للقدس بكلمات مؤثرة تجسد عمق معاني الوطنية والانتماء. كانت كلماته تشبه الرصاص الذي يصيب قلوب وعقول الذين اغتصبوا الأرض واعتدوا على الكرامة.

ومن خلال كلماته، فؤاد حداد استمر في التعبير عن مدى معاناة القدس وأهميتها، كما لو أنه ما زال على قيد الحياة ويقاوم.

كان يصف القدس بكلمات تكشف عن جراحها ويعبر عن صمودها وجهادها. يظل الحاضر الغائب، فعبر قصائده وكلماته، يبقى فؤاد حداد يؤكد أن النصر للأرض المقدسة لن يأتي إلا مسلحًا بالصبر والصمود.

مسحراتى القدس

مســحـراتى يا مؤمنين

مـنـقـراتى مد الأنين

الله على رعشة الحنين

عمره ما كان الأمل ضنين

يا قدس نوارة السنين

كأن عينى فى ميتمى

يا قدس ما يحتمل دمى

الا أشوفك وأرتمى

وأبوس ترابك المريمى

أبوىَ وابنى على فمى

ما اتوهش يا قدس فى المطال

يا عاصره مهجة الرجال

سقاكِ من دمعته الهلال

يا قدس يا سبحة الشقا

الأعمى فى سجدتك رأى

والفجر من صخرتك سقى

يا قدس تتفجر الجراح

والصبر حرب وأيوب صلاح

يا أخت من مكه والبطاح

قلبى انضرب للعرب وصاح

لابد من فتح فى الصباح

المشى طاب لى

والدق على طبلى

ناس كانوا قبلى

قالوا فى الأمثال:

"الرجل تدب مطـرح ماتحب"

وانا صنعتى مســحـراتى فى البلد جوال

حبيت ودبيت كما العاشق ليالى طوال

وكل شبر وحته من بلدى

حته من كبدى

حته من موال:

لما تقول أجمل ما فى الدنيا، الميه للعطشان

يعرفوك عربى

أما للراوى ريحة البرتقان فى مداخل يافا

يعرفوك عربى

لما تقول ابنى اتولد لاجئ

يعرفوك عربى

لما تقول يا رب

يعرفوك عربى

لما تباشر جهادك، ترمى أوتادك

فى قلب دابح ولادك

يعرفوك عربى

الا فلسطين

ولا في قلبي ولا عينيّ إلا فلسطين

وأنا العطشان ماليش ميّه إلا فلسطين

ولا تشيل أرض رجليّ وتنقل خطوتى الجاية

إلا فلسطين

أنا العطشان ماليش ميّه إلا فلسطين

عشان الأرض تتطهر ويرجع لي الشجر والدار

على طول الحدود أسهر ليالي ما تفارقش نهار

أنا الواقف في خط النار وأنا اللي حلفت بالأزهر

أنا اللي حلفت بالأزهر وبالأقصى وبأميّة

ولا تشيل أرض رجليّ وتنقل خطوتى الجاية

إلا فلسطين

سلاح الثوره متدرّب على الثورة لا بد يثور

يخلّي الغرب يتغرّب يخلّي الشرق زايد نور

وكل رصاصه بتقرب ولادي من حواليّ

ولا تشيل أرض رجليّ وتنقل خطوتي الجايه

إلا فلسطين

أنا العطشان ماليش ميّة

إلا فلسطين

الأرض بتتكلم عربي

الأرض بتتكلم عربى وقول الله

ان الفجر لمن صلاه

ماتطولش معاك الآه

الأرض ..الأرض .. الأرض

الأرض بتتكلم عربى

الأرض بتتكلم عربى ومن حطين

رد على قدس فلسطين

أصلك ميه وأصلك طين

الأرض ..الأرض .. الأرض

الأرض بتتكلم عربى

الأرض بتتكلم عربى بوجد وشوق

الفرع اللى يهم لفوق

لأجل الجذر يشم الضوء

الأرض ..الأرض .. الأرض

الأرض بتتكلم عربى

الأرض بتتكلم عربى ولا ترتاح

واصل كالسيل للمجتاح

فتحك ياعبد الفتاح

الأرض ..الأرض .. الأرض

الأرض بتتكلم عربى

الأرض بتتكلم عربى