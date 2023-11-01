قفز من النافذة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتا أسفل عقار بالهرم

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا، اسفل عقار بمنطقة الهرم، عقب مناظرة الجثة واجراء الكشف الظاهري عليها واعداد تقرير بسبب الوفاه، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

قفز من النافذة

اشار التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجثمان الشاب المتوفى، الى انه كان يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد اثار كسور متعددة بالجسد ونزيف داخلي جراء السقوط من اعلى.

وافادت التحريات بان الشاب المتوفى والذي يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة، أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية ولا وجود لشبهة جنائية في الوفاة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بمصرع شاب سقط من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد.ي.م،٣٥عاما.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب اقدم علي الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طرده من عمله، ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

