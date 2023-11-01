برلماني يطالب المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الجباليا وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى يمثل انتهائكا جديدا وإضافيا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أعمال العنف والقتل ويضرب بكافة القوانين والتشريعات الدولية عرض الحائط، علاوة على تجاهله كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة اتحاد الدول العربية والعالمية والاتحاد الدولي للضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف والقتل تجاه الشعب الفلسطيني الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين، للحفاظ على أرواح هؤلاء البشر.

وشدد النائب مصطفى سالمان، على ضرورة التدخل والوصول إلى حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لحدود 1967، مؤكدًا أن حق الشعب الفلسطيني في رجوع أرضه وإقامة دولته مشروعة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، علاوة على وقف التصعيد والعمل على الوصول لحل عادل وشامل يحقق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط أجمع.