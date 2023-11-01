سيدة صربيا الأولى تشيد بمعرض مؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

أشادت "تمارا فوتيتش" حرم رئيس جمهورية صربيا، بالمعرض المصاحب لمؤتمر المستثمرات العرب، فى دورته 26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، تحت شعار “الشباب محو التنمية: الفرص والتحديات”، ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية ، و كوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية.

تضمنت أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح المعرض أمس الثلاثاء، مع كل من الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر، وحرم رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتيتش"والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمنتجات المعروضة وتطورها الذي يساعد علي زيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية والعربية والدولية .

وقالت يسي، إن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والأفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، و المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وأشارت إلى أن المعرض ، يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

دقيقة حدادًا على شهداء غزة

كانت فعاليات افتتاح المؤتمر قد شهدت وقوف وفود المؤتمر ممثلو 32 دولة عربية وإفريقية ودولية دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة.

وفى فيلم وثائقى، جرى استعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للاستثمار والنهضة التنموية في الجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة هدى يسى، في كلمتها " يعقد مؤتمرنا على أرض الفيروز أرض السلام أرض سيناء الغالية على قلوب المصريين جميعا " ، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمجتمع الأعمال والاستثمار وإصدار 22 قرارا لتيسير اجراءات الاستثمار المختلفة، وأعلنت تأييد الرئيس السيسي لدعمه للسلام لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ووجهت رئيسة المؤتمر التحية والشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على رعايته ودعمه المؤتمر على أرض أيقونة المؤتمرات العالمية مدينة شرم الشيخ أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وأشهر المدن السياحية في سيناء والعالم. كما أنها مركزاً عالمياً للسياحة بأنواعها المختلفة، وتتميز بالسياحة الدينية والمحميات الطبيعية العالمية منها جبل موسى محمية رأس محمد.

ورحبت يسى ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب والمؤتمر ، بضيوف المؤتمر وسيدة صربيا الأولى.

وأكدت فى كلمتها أن المؤتمر ينعقد فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة الإفريقية مكانتها. وفي ظل مبادرته ، أن عام 2023، عاماً للشباب العربي.

وأضافت هدى يسي قائلة : " أنه لا تستغني التنمية عن البيئة الدولية السلمية والمستقرة

وإننا جميعا نسعى لإرساء السلام فى دولنا ، للحفاظ على أعمالنا و مشروعاتنا الاستثمارية والاقتصادية.

وأكدت أن التحديات التي يمر بها دول العالم أجمع وتنعكس على جميع الدول ، تتطلب عقد اللقاءات لبحث إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتعبئة كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والافريقية والدولية ، لبناء جسور التعاون والتكامل الاقتصادى المنشود في كافة المجالات التنموية.

يشار الي ان المؤتمر خلال جلسات شاملة على مدى خمسة أيام يبحث المؤتمر استعراض المشروعات ذات العائد المتميز وبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين. بهدف دعم الاقتصاد القومى ومكافحة البطالة من خلال توفير فرص العمل للشباب في ظل عام الشباب العربي ، و في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة المصرية بالشباب و بقوتها البشرية للتعامل مع أحدث تطورات ومتغيرات العصر والقدرة على مواجهة كافة التحديات لا سيما في ضوء النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

كما يبحث المؤتمر إقامة الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والاهتمام الخاص فى ظل الظروف الحالية بقطاع الزراعة والمواد الغذائية التي تتميز بها مصر والقارة الإفريقية مما يكون ذلك دعما لدول العالم أجمع ، حيث تصبح القارة سلة غذاء العالم .

كما يعمل المؤتمر على دعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والصديقة للبيئة.

ويبحث ، آليات الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية والاهتمام بالمواصفات القياسية للجودة المطابقة للمتطلبات العالمية للمساهمة في التصدير وفتح أسواق أمام المنتجات ذات الجودة العالمية. ودعم الصناعة، و الاستثمار العربي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول للسوق العربية المشتركة، كما يتناول المؤتمر دعم برامج التحول الرقمي في كافة القطاعات بما يتماشى مع متطلبات جمهورية مصر الجديدة.

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