عبر معبر رفح.. مصر تستعد لاستقبال مصابي قطاع غزة والرعايا الأجانب

استعدت السلطات المصرية صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال جرحى قطاع غزة والرعايا الأجانب المحتجزين بالقطاع بسبب غلق المعبر منذ بداية الحرب .

ووصل الرعايا الأجانب الآن إلى صالة معبر رفح الفلسطيني ينتظرون إنهاء الإجراءات بالجانب الفلسطيني للعبور صالة الوصول بمعبر رفح المصري، بينما تنتظر على البوابة الخارجية لمعبر رفح بالجانب المصري سيارات دبلوماسية لعدة سفارات أجنبية بالقاهرة تنتظر وصول رعاياها من قطاع غزة صباح اليوم في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال جرحى قطاع غزة المرتقب وصولهم في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء بعد الدفع بقرابة 40 سيارات إسعاف مصرية دخلت منذ الصباح الباكر لمحيط معبر رفح المصري انتظارا لوصول جرحى قطاع غزة لنقلهم للمستشفيات المصرية التي رفعت مبكرا حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الدفعة الأولى من جرحى قطاع غزة قرابة 81 جريحا يرافقهم 45 مرافقا من ذويهم للجانب المصري اليوم.