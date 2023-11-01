ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"أفريقية النواب": السيسى أول قائد في تاريخ مصر يهتم بتنمية سيناء

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء بمثابة رسالة واضحة وحاسمة تؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حفظ أمن واستقرار مصر والحفاظ على حدودها والاستمرار فى تشييد المزيد من المشروعات القومية العملاقة داخل أرض الفيروز.

وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يهتم بإحداث تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية ومستدامة على أرض الفيروز لدرجة جميع أهالى سيناء أصبحوا يتمتعون بحقوقهم بمفهومها الشامل فى التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة، مؤكداً أن أكبر دليل الاستثمارات الضخمة التى نفذتها الدولة فى مجالات تشييد مشروعات البنية الأساسية فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والإسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والأنفاق.

وأشاد الدكتور محمد سليم بالنجاحات الكبيرة التى حققتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتشييد العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل أرض الفيروز بصفة عامة وتنفيذ مشروعات المحاور والأنفاق والكبارى التى ربطت سيناء بالوادي والدلتا بصفة خاصة، مؤكداً أن ربط سيناء بالوادي والدلتا أسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الى سيناء التى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أكبر وأهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

 

محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي