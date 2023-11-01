غدا.. وزيرة خارجية اليابان تزور إسرائيل والأردن لبحث تطورات الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الأربعاء، أنها ستزور إسرائيل والأردن غدا الخميس، في أحدث جهد للمساعدة في تهدئة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كاميكاوا، التي ستصبح أول وزيرة يابانية تقوم بزيارة إلى إسرائيل منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري قولها في مؤتمر صحفي إنها تقوم أيضًا بترتيب محادثات مع شخصيات فلسطينية رئيسية خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارًا من غد الخميس.

وقالت كاميكاوا للصحفيين "سأشرح موقف اليابان" بشأن الصراع و"سأتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع.

وتأتي زيارتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه كاميكاوا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.