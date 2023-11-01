بالفيديو.. التحالف الوطني: دخول 216 شاحنة مساعدات لغزة منذ الأزمة

أكد محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن معبر رفح شهد بالأمس دخول أكبر عدد من شحنات المساعدات لتصل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع عقد مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام معبر رفح بصحبة لفيف من القيادات المصرية من أحزاب سياسية وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني وفنانين.

وقال "ممدوح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن معبر رفح شهد اليوم دخول ما يقرب من 216 شاحنة مساعدات حتى الآن لأهالينا في غزة، بواقع حوالي 59 شاحنة دخلت بالأمس فقط، موضحًا أن أغلب المساعدات التي تم إدخالها لأشقائنا في غزة عبر معبر رفح البري هي المساعدات الطبية والمياه والمواد الغذائية أدوية وأغذية وبطاطين وملابس.

وتابع: "مش بندخل إلا أكبر كم ممكن من المساعدات التي تسمح بها سلطات الاحتلال في ظل حالة تعنت تواجهها المساعدات المصرية"، موضحًا أن هناك أكثر من 500 شاحنة مساعدات تنتظر الدخول، وحمولة أكثر من 60 طائرة مساعدات من الدول.

وأردف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن معبر رفح المصري مفتوح منذ اللحظة الأولى، وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكان أبرزها القافلة الأولى التي كان قوامها يتجاوز الـ 106 شاحنات بطول 4 كيلومترات، وكانت محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وأكثر من 40 ألف بطانية منذ اليوم الأول ولكن تعنت سلطات الاحتلال كان يمنع دخولها، ولكن القافلة بالكامل الـ 106 شاحنات دخلت بالكامل بالأمس.