طقس الإسكندرية.. أجواء خريفية معتدلة نهارا ورطبة ليلا

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة نهارًا ورطبة ليلًا، حيث سجلت درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى 27 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الساعات القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع، وحذرت السائقين الالتزام بالسرعة المحددة منعًا للتعرض للحوادث المرورية.

كما أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، و توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية و تخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.