نائب "الشيوخ" بشمال سيناء: مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

تحدث النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، عن دلالات زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لسيناء، قائلا: "حديث رئيس الوزراء نابع من القلب وعن إرادة سياسية قوية"، موضحا: أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية للتنمية والتعمير يعطى أمل لغد مشرق لسيناء ومصر.

وأضاف “أبو حرب” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أنه عقب الانتهاء من القضاء على الإرهاب فى سيناء بدأت عجلة التنمية والتعمير، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن يد الدولة تحارب الإرهاب والأخرى تبنى وتعمر عن طريق إنشاء محاور وأنفاق ومحطات مياه وشبكة طرق و أكثر من 18 مجتمعا تنمويا.

ولفت أبو حرب، إلى أن التجمعات التنموية على أحدث طراز بها جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن ويعيش من خلالها حياة كريمة، مضيفا أن الدولة تقف بكل مرصاد لمحاولة التهجير وأن مصر من أوائل الدول التى تدعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.