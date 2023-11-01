بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أجواء خريفية تتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة واختلاف درجات الحرارة ما بين فترات النهار والليل، مشيرة إلى أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن فرص سقوط الأمطار ستتلاشى في المناطق الداخلية للبلاد، وانحصارها فقط بشكل خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية، في السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات شمال الوجه البحري.

وتابعت أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، خلال فترة النهار، فتظل الأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد وشمال سيناء، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفص انخفاضًا ملحوظًا خلال فترة الليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة التي تتمتع بظهير صحراوي بشكل كبير، في المدن الجديدة، والتي يتجاوز فيها الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا 11 درجة مئوية.

وأكملت أن هناك استمرارا لتكون الشبورة المائية الكثيفة حتى منتصف الأسبوع المقبل، والتي تظهر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل أحيانًا إلى حد الضباب، حتى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.