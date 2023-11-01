فلسطين حرة.. التضامن مع غزة يصل إلى الألعاب الإلكترونية

اتهمت صحيفة «أخبار اليهود» الإلكترونية، لعبة إلكترونية بمعاداة السامية، بعد أن وجدت أن الأطفال الذين يمارسون اللعبة يدعمون فلسطين ويعبرون عن أنفسهم من خلال حرق علم الاحتلال، بالإضافة إلى انتشار عبارات «فلسطين حرة» و«الموت لإسرائيل».

ولعبة «Roblox» تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٤ عامًا، وهى عبارة عن ملعب افتراضى ضخم يقضى فيه المستخدمون أوقاتهم، يمكنهم المشاركة فى مجموعة متنوعة من الألعاب واستكشاف العوالم وإنشاء عوالمهم وصورهم الرمزية والدردشة مع بعضهم البعض عبر الإنترنت، واتهمت الصحيفة اللعبة بمعاداة السامية، بعد أن تلقت بعض الصور بما فى ذلك صورة رمزية تسمى «كراهية اليهود».

وقال والد أحد الأطفال لـ«أخبار اليهود»: «جاء إلى ابنى البالغ من العمر تسع سنوات، وقال إنه بدأ يرى الكثير من الصور الرمزية على لعبة Roblox التى كانت تحمل أعلامًا فلسطينية، ورأيت صورًا رمزية تقول (فلسطين حرة حرة)، وقررت إلقاء نظرة على المنصة وبحثت تحت مصطلح فلسطين، حيث وجدت العديد من المجالات التى تم تصميمها كنقاط التقاء للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين والتى تحتوى بشكل واضح على محتوى معاد للسامية ومعادٍ لإسرائيل».

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