حصاد جامعة حلوان خلال شهر أكتوبر

رصدت جامعة حلوام حصاد الجامعة خلال شهر اكتوبر؛ إذ قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، تفقد كلية الصيدلة للوقوف على أخر أعمال التطوير بالكلية، كما تفقد كلية الطب ووضح أخر مستجدات المجمع الطبى، وقام بجولة لكلية السياحة والفنادق وأكد على ضرورة عمل براند بإسم جامعة حلوان فى سوق العمل.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل، كلية هندسة حلوان لمعرفة آخر مستجدات أعمال التطوير بالكلية وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي خلال تفقده لكلية التكنولوجيا والتعليم، وأوضح أن البحث العلمي ليس للنشر الدولي فقط ولابد من تنمية الأفكار واستثمارها الاستثمار الأمثل.

كما زار رئيس الجامعة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وتفقد اختبارات التأهيلي دكتوراه وأوضح أن جامعة حلوان تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا.

وقام الدكتور قنديل بعمل زيارة إلي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، وايضا أجرى الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية إلي كلية الاقتصاد المنزلى، كما تفقد كلية التربية الموسيقية، ومتابعة أعمال تطوير الكلية، كما عمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية، والفنون الجميلة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية مؤكدا على أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان ، وتفقد مطعم المدينة ،و التقى بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وكلف بحل جميع مشاكلهم.

وفى أطار حرص جامعة حلوان لتعزيز التعاون وبحث سبل التعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة لتعزيز العملية التعليمية، أجتمع رئيس جامعة حلوان مع وفد من جامعتى نانجينغ وشانغان الصينية وهيئة المنح الصينية لبحث آليات التعاون معهم، وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.

كما استقبل رئيس الجامعة سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية، حيث تم بدء التعاون بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية.

وأيضا قامت جامعة حلوان ببحث سبل التعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مركز الاستشارات بالجامعة ومعهد المحاصيل السكرية فيما يتعلق بأعمال التصميم الهندسي لمحطات الرفع وأنظمة الري الحديثة والري المطور، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات المشاريع الوطنية.

هذا وقد وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، ويأتى بروتوكول التعاون حرصا من جامعة حلوان على التعاون والمشاركة في تفعيل مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة وتدريب طلابها في المجالات المختلفة وأيضا حرصا من معهد بحوث البترول المصري على التعاون والتكامل بينه وبين مؤسسات الدولة العلمية والبحثية.

كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عقد ضمن بروتوكول التعاون مع شركة ماستر ترافيل لتعزيز الخدمات السياحية حيث شهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة ماستر ترافيل برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد بصفته المدير الرئيسى للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

كما وقع رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات.و هذه الخطوة تعد فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك، والتبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

ووقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون بين شركة سليمة جولد للذهب والمجوهرات وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم، وتم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بالكلية.

وأفاد البيان بأن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان شهد الاحتفالية التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب، مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للشباب، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة.

هذا وقد انطلقت مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجهة إلي متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر للتعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وقدم الدكتور السيد قنديل التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر.

وكرمت جامعة حلوان رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور ٥٠ عاما، والتى أقيمت تحت شعار "إرادة وطن"، وخلال الاحتفالية تم مناقشة الإعداد لحرب أكتوبر، وكذلك دور أهالي سيناء ، كما تضمنت عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، وتم افتتاح المعرض الفني ٥٠ سنة اكتوبر، وأقيم حفل غنائي تضمن الأغاني الوطنية الحماسية.

كما نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وتكريما للنماذج المجتهدة احتفت جامعة حلوان بتكريم مدير عام الإدارة الهندسية خلال حفل بهيج بحضور الدكتور السيد قنديل، وتكريم الدكتور أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية، لبلوغه سن المعاش.

جامعة حلوان تستعرض إنجازاتها

خلال مجلس جامعة حلوان لشهر اكتوبر لعام 2023 رئيس جامعة حلوان يستعرض إنجازات الجامعة خلال عام، وتم استعراض تقرير إنجازات الجامعة فى الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى الآن حيث تم عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية وتعكس الطموحات والتطلعات لتكون جامعة حلوان من بين أفضل 4 جامعات على المستوى المصري ومن بين أفضل 30 جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل 600 جامعة على مستوى العالم."

واستكمالا لإنجازات جامعة حلوان، وبحضور وزير التعليم والتعليم الفنى، شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدراس.

وقام الدكتور السيد قنديل بتسليم عقود 14 مشروع بحثي ممول من صندوق البحث العلمي بالجامعة من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد خمس مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربع مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بعدد اثنين مشروع، وفازت كلا من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد.

كما حقق فريق من كلية الهندسة بجامعة حلوان (Heisenbergs) نجاحًا كبيرًا في المسابقة البرمجية الجامعية ICPC أو ACM-ICPC، و التي تعتبر بمثابة أولمبياد لمسابقات البرمجة وحصل على المركز الأول في التصفيات على مستوى الجامعات، وفاز بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك الفريق في المسابقة التي تقام على مستوى أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

وحصدت جامعة حلوان المركز الأول مكرر ENACTUS" في المسابقة العالمية ( 1 Race for oceans للعام 2023 كما فاز الفريق في المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية.

كما اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023،وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية.

هذا وقد تقدمت جامعة حلوان إلي المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بتصنيف QS World Ranking Arab Region 2024 ، والعاشر على مستوى أفريقيا، كما أحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

كما حققت الجامعة إنجازًا فى تصنيف تايمز العالمي وظهرت الجامعة في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301 ،مقارنة بالعام الماضى 401-500

وقد قام فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا في مركز الطقس الفضائي برصد ظاهرة خسوف القمر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وفاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، وتهدف هذه المسابقة لدعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيادي مصرية.

كما تم صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة لبرنامج درجة البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن بعلوم حلوان بنظام الساعات المعتمدة.

وحصل قسم الإعلام بآداب حلوان على المراكز الأولى في مسابقة الإبداع الإعلامي على المستوى المحلي والعربي والإفريقي"، حيث حصل القسم على جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة، كما حصل مشروع”ميكانو”على المركز الأول فى المسابقة العربية والتي أقيمت لمشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية ، وحصل مشروع “تكنو لايف” على المركز الأول في المسابقة الإفريقية.

وقام مكتب الوافدين بجامعة حلوان بتكريم أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي، حيث تم تكريم طاهرة محمد عبد العزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الكلية والتخصص، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثاني على التخصص، من مملكة البحرين، وقد أبدي الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.

كما نظم مكتب الوافدين بكلية الصيدلة يوم لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وخلال فعاليات اليوم تم تقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

وعقدت كليات جامعة حلوان العديد من المؤتمرات حيث عقدت كلية العلوم " مؤتمر العلوم المستدامة"، وناقش أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية و الدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.

كما نظمت كلية الفنون التطبيقية المؤتمر العلمي الدولي السابع للكلية (مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي )،وتم تصنيع جميع مستلزمات المؤتمر بأيدي أساتذة وطلاب الكلية وقائمة على فكرة الاستدامة، وناقش ريادة الأعمال في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال المستدامة في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وكذلك دور ريادة الأعمال الرقمية في دعم التصميم المستدام، بجانب مناقشة ريادة الأعمال المجتمعية ودورها في النهوض بالحرف التراثية.

وعقدت كلية الأقتصاد المنزلى الندوة العلمية التثقيفية تحت عنوان ( النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى)، وتهدف الندوة التعريف بالنانو تكنولوجى وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى المتمثلة فى سبعة أهداف.

وانطلقت فعاليات اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية بجامعة حلوان، وتم إلقاء الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، ومناقشة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص الي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع .

كما نظمت كلية الصيدلة المؤتمر العلمي السنوي، وخلاله تم عرض أنشطة وإنجازات العام الماضي والتي يأتي على رأسها تجديد اعتماد الكلية، وإدراجها في المرتبة 401 في تصنيف شنغهاي الدولي، وإدراج بعض علماء الكلية في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء. كما نظمت الكلية ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية وأمراض الشيخوخة.

وقد نظمت كلية الخدمة الإجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثون بعنوان "الخدمة الاجتماعية و دعم المبادرات الرئاسية وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالانشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية، نظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر ۲۰۳۰ـ وتناول الملتقى محاضرة عن " الأنشطة الطلابية ـ صقل وتطوير المهارات الطلابية ـ القيادة وميثاق الطالب الجامعي".

كما شارك وفد من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة حلوان فى الدورة التدريبية التي أقيمت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا.

هذا واستضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التى نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا.

كما نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الثالث للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، حيث يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

وفى إطار حرص جامعة حلوان بتطوير مهارات الطلاب فى كافة التخصصات، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة للطلاب الجدد عن رسالته والخدمات التي يقدمها وتتمثل في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية، حيث تم الإعلان عن العديد من الدورات التدريبية لتعليم اللغة لطلابها، كما أعلن عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة" وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مجالات عملهم المهنية بمختلف التخصصات السياحية والفندقية.

كما أعلنت المكتبة الرقمية بجامعة حلوان عن تنظم ورشة العمل بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى"وتتمثل أهمية هذه اللقاءات العلمية في أنها تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في المجالات البحثية المختلفة.

كما أطلقت جامعة حلوان مبادرة "طالب بس حريف" لتمكين الطلاب من الحصول على وظائف فنية ومهنية .