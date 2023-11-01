أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ301 ألف و490 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 301 ألف و490 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و223 دبابة و9 آلاف و834 من المركبات المدرعة و7 آلاف و250 من النظم المدفعية و846 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و563 من أنظمة الدفاع الجوي و321 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و555 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1019 من المعدات الخاصة و5 آلاف و447 طائرة مسيرة وإسقاط 1547 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي السياق، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية والعسكرية في أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 وصاروخ جوي موجه من طراز Kh-59.

وأفاد بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه تم إطلاق صاروخ Kh-59 وجزء من طائرات شاهد بدون طيار من منطقة كورسك، في حين هاجمت بقية الطائرات التي أطلقتها روسيا بدون طيار أوكرانيا من الاتجاه الجنوبي الشرقي - بريمورسكو - أختارسك الروسية.

وأوضح البيان أنه "خلال الهجوم الليلي، تم إعلان حالة تأهب بالغارة الجوية في معظم مناطق أوكرانيا، وتم تدمير الطائرات بدون طيار الهجومية على طول مسار التتبع بواسطة الطائرات التكتيكية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات".

وأشار البيان إلى أنه في المجموع، دمر المدافعون الأوكرانيون 18 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 بالإضافة إلى صاروخ جوي موجه من طراز Kh-59.

من جانبه، قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بطائرات مسيرة خلال الليل حيث استهدفت مصفاة لتكرير النفط في كريمنشوك.

وأضاف برونين "أن الروس شنوا هجمات متكررة بطائرات بدون طيار على منطقة بولتافا الليلة الماضية، واستمر الإنذار بالغارة الجوية لأكثر من 4 ساعات، ولسوء الحظ، تضررت مصفاة النفط في كريمنشوك".

وأوضح أن الهجوم تسبب في نشوب حريق في المصفاة، وقام رجال الإنقاذ بإخماده بالفعل، مضيفا "الوضع تحت السيطرة، ووفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات، ويجري التأكد من المعلومات حول الدمار، والمؤسسة لا تعمل وجميع الخدمات المعنية متواجدة في مكان الحادث".

وفي سياق آخر، ذكرت بعثة دونيتسك لدى المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 47 هجوما مدفعيا على دونيتسك أمس، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

وأوضحت البعثة، في بيان نقلته وكالة تاس الروسية، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 47 هجوما مدفعيا شنتها الجماعات المسلحة الأوكرانية، وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في منطقة بودينوفسكي بدونيتسك، وستاروميخيلوفكا ونوفولوجانسكوي".

وتابع أن 3 منازل تضررت في منطقة بودينوفسكي بدونيتسك ونوفولوجانسكوي، بالإضافة إلى 4 مرافق للبنية التحتية المدنية، وتم إطلاق ما مجموعه 168 مقذوفا من مختلف الأنواع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.