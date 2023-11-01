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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

21 قافلة تنظيم أسرة وصحة إنجابية بأسوان

قوافل الصحة الانجابية
قوافل الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة بصحة أسوان
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بلغت الخدمات الصحية التى نفذتها مديرية الشئون الصحية بأسوان، بقطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، 21 قافلة صحة إنجابية وتنظيم أسرة بنسبة 105 % من القوافل المستهدفة، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين من العام الحالى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب الخدمات الصحية والعلاجية الأخرى داخل المراكز الطبية والمستشفيات بالمناطق المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بزيارات يومية بلغت 379 زيارة بنسبة 126% من الزيارات المستهدفة.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ الحملة لخدمة التوعية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك" بجميع الإدارات الصحية فى الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر، وتنفيذ 410 زيارة طبيبة زائرة للوحدات الصحية، مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لعدد 15564 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم 162830 وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 44108 زيارة منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتنظيم 6081 ندوة إعلامية بنوادى المرأة بالوحدات الصحية، وإقامة 55 معرض لتسويق منتجات نوادى المرأة ضمن جهود تمكين المرأة.

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مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تنفيذ 21 قافلة صحة إنجابية أخبار محافظة أسوان