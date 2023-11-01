جامعة العريش: توفير أسماك طازجة بأسعار مخفضة لأهالي سيناء

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن توفير أجود أنواع الأسماك البلدي الطازجة لأهل سيناء والعاملين بالجامعة وبأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية وتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها وأهل سيناء، وتخفيف أعباء الحياة على المواطن السيناوي، والسعي لتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية، مشيرا الى دعمة المستمر للتدريب والتطوير من خلال تدريب الطلاب وشباب الخرجين لتخريج كوادر مميزة لتفريخ أنواع جديدة من الأسماك، والصناعات القائمة عليه.

وأكد رئيس الجامعة، إصرار الجامعة على تبني نموذج الجامعات المنتجة؛ بالإسهام الفعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية، وذلك من خلال خلق مصادر للتمويل الذاتي غير التقليدية بتسويق المنتجات السمكية، على سبيل المثال، وتقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع، مؤكدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليات الجامعة المتخصصة في توفير السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الثروة السمكية في مصر تُعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدرًا أساسيًا من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد سالم عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية أن عملية توزيع الأسماك شهدت إقبالًا كبيرًا، نظرًا لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.

كما أشار إلى التوجيهات الواردة من إداراة الجامعة شأن مضاعفة الإنتاج، وإنشاء المزيد من الأحواض المتعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي

ووجه الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الشكر للمساهمين في إنجاز هذا المشروع من كافة جميع إدارات الجامعة والقائمين علية.