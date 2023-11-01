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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عبور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح

مرور شاحنات وسيارات
مرور شاحنات وسيارات الإسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لمرور عددًا من الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح في اتجاه قطاع غزة لنقل عدد من المصابين والجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأفادت القناة بوجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، حيث أن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف؛ لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث توجد أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وكشفت القناة، أن هناك جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة، وتم تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

الإسعاف معبر رفح قطاع غزة فلسطين