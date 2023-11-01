رئيس جامعة حلون يستعرض أبرز الإنجازات خلال أكتوبر

استعرض رئيس جامعة حلوان، خلال اجتماع مجلس الجامعة لشهر اكتوبر لعام 2023 إنجازاتها، حيث فازت الجامعة بانها من ضمن أفضل 4 جامعات على المستوى المصري ومن بين أفضل 30 جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل 600 جامعة على مستوى العالم.

واستكمالا لإنجازات جامعة حلوان، وبحضور وزير التعليم والتعليم الفنى، شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدراس.

وقام الدكتور السيد قنديل بتسليم عقود 14 مشروع بحثي ممول من صندوق البحث العلمي بالجامعة من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد خمس مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربع مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بعدد اثنين مشروع، وفازت كلا من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد.

كما حقق فريق من كلية الهندسة بجامعة حلوان (Heisenbergs) نجاحًا كبيرًا في المسابقة البرمجية الجامعية ICPC أو ACM-ICPC، و التي تعتبر بمثابة أولمبياد لمسابقات البرمجة وحصل على المركز الأول في التصفيات على مستوى الجامعات، وفاز بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك الفريق في المسابقة التي تقام على مستوى أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

وحصدت جامعة حلوان المركز الأول مكرر ENACTUS" في المسابقة العالمية ( 1 Race for oceans للعام 2023 كما فاز الفريق في المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية.

كما اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023،وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية.

هذا وقد تقدمت جامعة حلوان إلي المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بتصنيف QS World Ranking Arab Region 2024 ، والعاشر على مستوى أفريقيا، كما أحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

كما حققت الجامعة إنجازًا فى تصنيف تايمز العالمي وظهرت الجامعة في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301 ،مقارنة بالعام الماضى 401-500

وقد قام فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا في مركز الطقس الفضائي برصد ظاهرة خسوف القمر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وفاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، وتهدف هذه المسابقة لدعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيادي مصرية.

كما تم صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة لبرنامج درجة البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن بعلوم حلوان بنظام الساعات المعتمدة.