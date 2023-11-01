قصور الثقافة تناقش "فنون ما بعد الحداثة" بمنتدى "الإبداع البصري"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" بهدف تطوير مهارات العاملين الحاصلين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي السياق قدّمت الفنانة د. رحاب عادل، محاضرة بعنوان "فنون ما بعد الحداثة"، تحدثت خلالها عن تعريف مصطلح ما بعد الحداثة في الفن التشكيلي، موضحة أهم المتغيرات التي حدثت في تلك الفترة وأسهمت في تغيير المعايير الجمالية المتوارثة.

وأضافت أن تلك المعايير تعددت ولم تعد تسير وفق معيار ثابت ومعد من قبل النقاد كمقياس وحيد للفنون، بل أصبحت تستمد مبادئها من الفن ذاته، فظهرت المعايير الاجتماعية، التاريخية، والفنية وغيرها.

واختتمت حديثها بذكر السمات العامة للفنون في مرحلة ما بعد الحداثة، موضحة التحولات العديدة التي شهدتها الأشكال والرسومات في تلك الحقبة الزمنية من الناحية البنائية والتقنية والجمالية، والتي انتقلت فيها الأعمال من حالة التوصيف الشكلي للعناصر البنائية إلى حالة التكثيف البصري للوحدات الجزئية للصورة، بهدف طرح نماذج متنوعة جاهزة للتصميم الإعلاني أو تحقيق منفعة معينة.